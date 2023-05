Foragido é preso e pedestre sai ferido em tiroteio no Rio

Pistola foi apreendida com suspeito, levado para a 32ª DP (Taquara) - Foto: Divulgação

Pistola foi apreendida com suspeito, levado para a 32ª DP (Taquara) - Foto: Divulgação

Uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos no Tanque, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, terminou com um homem preso e outro ferido na noite da última sexta-feira (19/05).

A ação aconteceu depois que agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) receberam denúncias de roubo de carga na região. Dois carros em atividade suspeita foram abordados pelas equipes na Avenida Geremário Dantas, o que acabou desencadeando o conflito.

Leia também:

➢ Dezessete são presos em operação para impedir suposta invasão na Zona Norte do Rio

➢ Segurança Presente prende traficante de drogas no Centro do Rio

Os suspeitos que estavam nos veículos teriam reagido a abordagem com disparos, que foram respondidos pelos policiais. Após um cerco tático, os PMs conseguiram deter um dos carros. Os acusados que estavam no outro veículo escaparam.



No carro detido, estava um homem foragido, que foi preso e levado para a 32ª DP (Taquara), onde está a disposição da Justiça. Uma pistola foi apreendida com ele.



Paralelamente, oficiais do Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer uma pessoa que foi atingida no pé por uma bala perdida durante o tiroteio no Tanque. O pedestre foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Seu estado de saúde não foi informado.