Segurança Presente prende traficante de drogas no Centro do Rio

Com o traficante foram encontradas uma faca, um caderno de anotações e uma mochila com 278 papelotes de cocaína, 167 unidades de crack e 159 unidades de maconha - Foto: Reprodução/Segurança Presente

Na manhã desta sexta-feira (19), os policiais da Operação Segurança Presente prenderam em flagrante um homem, de 28 anos, que não teve a identidade revelada, na Avenida Presidente Vargas, Centro do Rio. Moradores da região denunciaram aos PMs que o suspeito estava descendo o Morro da Providência com grande quantidade de drogas.

Durante a abordagem, o homem tentou fugir e acabou preso. Na revista, foram encontradas uma faca, um caderno de anotações e uma mochila com 278 papelotes de cocaína, 167 unidades de crack e 159 unidades de maconha.

De acordo com os policiais, o suspeito alegou ter achado as drogas em um lixo na cracolândia da comunidade do Chapadão, na Zona Norte. O homem foi encaminhado para a 6ª DP (Cidade Nova) e ficará à disposição da Justiça.