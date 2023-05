Dezessete presos em operação para impedir suposta invasão na Zona Norte do Rio

Pelo menos 17 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (19/05). A ação tinha como objetivo impedir uma suposta invasão de uma facção de traficantes a algumas comunidades da região, dominadas por outros grupos criminosos.

Alguns dos suspeitos capturados foram encontrados em uma espécie de bunker secreto nos fundos de um galpão utilizado pelos criminosos. Segundo informações da Polícia, o espaço era sede de uma organização social supostamente criada por envolvidos com o tráfico e que, conforme indicam indícios apontados pela corporação, era uma espécie de projeto de fachada do grupo.

O esconderijo era acessado por um buraco e tinha, inclusive, uma trava eletrônica na entrada e uma escada para o andar superior. Dez dos dezessete presos estavam escondidos lá e saíram rastejando, em rendição, quando os policiais chegaram ao local. Armas também foram encontradas no local; ao todo, a operação apreendeu quinze fuzis, uma metralhadora .30, uma metralhadora .50, farta quantidade de munição, granadas, além de carga não quantificada de drogas.

Quinze fuzis e duas metralhadoras estão entre o material apreendido | Foto: Reprodução

Dados levantados pelos setores de inteligência da Polícia apontam que o suspeito Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, estaria planejando invadir territórios dominados por facções rivais. Durante a madrugada desta sexta (19/050, inclusive, os agentes de segurança pública teriam registrados forte movimentação de indivíduos suspeitos entre as comunidades do Complexo do Camará em direção a Parada de Lucas, que serviria de "base" para a ação dos traficantes, de acordo com as investigações. O grupo atua ainda nas comunidades do Complexo de Israel, em Vigário Geral e em pontos da Baixada Fluminense.

Ainda não há relatos de feridos durante a operação, apesar das trocas de tiros. Mesmo assim, os tiroteios a atrapalharam a vida de quem passava pela comunidade ou de quem precisava pegar algum dos trens do ramal Gramacho da Supervia, que tiveram sua circulação interrompida por certa de uma hora.

Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, do Departamento-Geral de Polícia Especializada e da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) também participam da operação.