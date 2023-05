Motorista é preso após acidente com carro roubado em São Gonçalo

Um jovem de 18 anos foi preso na manhã do último domingo (14/05), na rodovia RJ-104, no trecho do viaduto de Maria Paula, em São Gonçalo, após ser flagrado dirigindo um veículo roubado. O suspeito foi capturado após sofrer uma colisão na via.



Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), uma equipe TOR (Tático Operacional Rodoviário) estava patrulhando o local quando viu o condutor dirigindo de maneira imprudente um veículo branco do modelo Voyage, da Volkswagen. Os agentes ordenaram a parada do carro, mas o acusado desobedeceu a ordem e tentou fugir do local.

A equipe realizou um cerco e o veículo acabou se chocando contra a mureta da via enquanto tentava escapar. No momento da batida, uma pessoa que estava no banco do carona deixou o carro e conseguiu fugir. O motorista, porém, ficou levemente ferido.



Agentes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar socorro ao acusado, que foi levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói. Ao levantar informações a respeito do veículo, a Polícia descobriu que o automóvel havia sido roubado no dia anterior, na tarde de sábado (13/05), em Itaúna.

Por conta disso, o jovem foi autuado em flagrante e permanece preso, à disposição da Justiça. A Central de Flagrantes do dia, a 73° DP (Neves), registrou a ocorrência.