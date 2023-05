Caminhoneiros fazem manifestação contra roubo de cargas

Caminhoneiros realizam, na manhã desta segunda-feira (15), uma manifestação contra o roubo de cargas no estado do Rio. A categoria pede mais segurança nas estradas. Somente em 2022 foram registradas mais de 4 mil ocorrências deste tipo, ou seja, uma média de 12 casos por dia.

Como sinal de protesto, os motoristas se concentraram na Avenida Brasil. De lá, seguem até a Rodovia Presidente Dutra e em seguida, vão partir em direção ao bairro do Caju, próximo ao Porto do Rio.

De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) o roubo de cargas causou um prejuízo de R$ 388 milhões aos cofres públicos em 2022.