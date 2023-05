Ônibus tomba após atropelar cavalo e matar cavaleiro na BR-101

Um ônibus tombou na BR-101, em Silva Jardim, na madrugada deste domingo (14), depois de atropelar um homem e seu cavalo que transitavam na pista. O acidente aconteceu às 04h50 e a via acabou sendo interditada parcialmente. O homem acabou não resistindo aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na altura do Km 239. No ônibus estavam o motorista e um passageiro que nada sofreram.

A identidade da vítima fatal não foi revelada.