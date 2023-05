Perícia não encontra indícios de que marido tenha sido responsável por morte de subtenente

Não há indícios suficientes para afirmar que o marido tenha sido o culpado pela morte da subtenente do Corpo de Bombeiros morta a tiros na última segunda-feira (08/05), segundo informações obtidas nesta terça (09/05) após perícia na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Dayana Brasil Tenório, de 38 anos, foi atingida por um disparo no rosto durante a madrugada após uma discussão com o companheiro Luiz Felipe Perozini Cardoso, de 31 anos, que é policial militar.

Em depoimento à Polícia, ele afirmou ter sido despertado pela esposa na sala de estar. Ela teria acordado ele para conversar sobre o relacionamento. A conversa acabou desencadeando uma discussão. De acordo com o relato dele, a mulher pegou a arma dele e, durante uma briga pela posse da arma, acabou efetuando um disparo que atingiu o marido de raspão e, em seguida, a acertou no rosto.

A DHC foi acionada e periciou o local além de levar os telefones do casal para apurar as denúncias. Pessoas próximas a vítima foram escutadas pelos oficiais e afirmaram não saber de nenhum caso anterior de violência doméstica na residência do casal.

Outros familiares de Dayana, porém, questionam a versão de Luiz Felipe e acreditam que a bombeira não teria atirado no próprio rosto. As investigações seguem em andamento. Após a conclusão da perícia no IML Afrânio Peixoto, no Centro do Rio, o corpo da mulher foi liberado para o sepultamento, que aconteceu na tarde desta terça-feira (09/05), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio.