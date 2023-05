Polícia investiga morte de subtenente após discussão com marido no Rio

A Polícia Civil vai investigar a morte de uma subtenente do Corpo de Bombeiros ocorrida na madrugada desta segunda-feira (8), em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Dayana Brasil Tenório, de aproximadamente 40 anos, foi atingida por um tiro no rosto e morreu.

De acordo com o companheiro de Dayana, o cabo da Polícia Militar Luiz Felipe Perozini, ela teria disparado contra si mesma durante uma discussão do casal, por volta das 4h30. Logo após o incidente, o policial acionou agentes do 14º BPM (Bangu) para a ocorrência.

Luiz Felipe, que é lotado no 14º BPM, relatou que durante uma briga com a companheira, ela teria pegado sua pistola de 9mm que estaria em cima do sofá e apontado contra ele. Segundo o cabo, ele tentou desarmá-la e, em seguida, ela teria feito o disparo contra seu próprio rosto, falecendo na hora.

O apartamento em que o casal morava foi periciado e a polícia tenta localizar câmeras de segurança que possam comprovar a versão do militar. O PM Luiz Felipe prestou depoimento na delegacia.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) abriu um inquérito para investigar as circunstâncias da morte da auxiliar de consultório dentário dos Bombeiros. Dayana estava na corporação há 21 anos.