Homem é preso após esfaquear companheira no Piscinão de Ramos

Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira (8) após tentar cometer um ato de feminicídio contra sua companheira no Piscinão de Ramos, Zona Norte do Rio. De acordo com a polícia, ele teria atacado a mulher com uma faca.

Os agentes do 22° BPM (Maré) se dirigiram até o local, onde encontraram o suspeito atacando a vítima nas imediações do Quiosque Dicró. Durante a ação, foi apreendido, também, uma faca ensanguentada.

A vítima recebeu socorro imediato e foi encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, situado na Penha. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde. A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP (Bonsucesso), onde serão tomadas as medidas legais cabíveis para investigar o caso.