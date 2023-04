Menor de São Gonçalo é investigado por operação contra violência em escolas

Um menor de idade de São Gonçalo está entre os investigados por uma operação da Polícia Civil que tenta identificar adolescentes e crianças no país que possam estar envolvidos em planejamentos de ataque a escolas.

Chamada de "Operação Escola Segura", a ação integrada entre agentes de segurança pública de cinco estados diferentes busca cumprir 10 mandados de internações provisórias, 13 de busca e apreensão e 11 afastamentos de sigilos de dados. Dez adolescentes, de idades entre 13 e 17 anos, e uma criança de 11 anos são alvos da investigação.

A idade e o nível de envolvimento do menor gonçalense com os planejamentos ainda não foi confirmado. Além de São Gonçalo, os municípios de Barra Mansa e Duque de Caxias também tem mandados. Fora do Rio, os outros investigados são de São Paulo (SP), Itapira (SP), São José dos Campos (SP), Salto (SP), Curitiba (PR), Guaíra (PR), Recife (PE), além de Blumenau (SC), onde ocorreu o ataque no início do mês que deu origem a Operação.

Leia mais:



➢ Estação do metrô recebe nome de professora morta em ataque

➢ Suposto aviso do CV proibindo 'brincadeiras' sobre chacinas circula nas redes

➢ Após ameaça de massacre, segurança é reforçada em escolas

Os acusados são investigados pela prática de atos infracionais equiparados aos delitos de ameaça, incitação ao crime, apologia ao crime e associação criminosa. De acordo com informações da Polícia, os investigados no Rio de Janeiro já estavam sendo monitorados pelos oficiais do estado.