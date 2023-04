Suposto aviso do CV proibindo 'brincadeiras' sobre chacinas circula nas redes

Circula nas redes sociais uma suposta mensagem vinda de criminosos a respeito de piadas sobre chacinas em escolas. Eles teriam proibido brincadeiras sobre o assunto e ameaçado quem desobedecer ao aviso.

"Coe menorzada que ta brincando aí com essas parada de entrar em escola pra querer fazer chacina mano, Pprt quem eu ver no status ou no Facebook e vou pegar em casa mano tem brincadeira certa não, pai e mãe tenha acesso ao celular dos filhos de vcs pra depois não falar que nós é ruim !!!! Papo tá dado", diz a publicação.

O 'aviso' surge em meio a uma tensão de pais e responsáveis de alunos, uma vez que, recentemente, o País testemunhou dois ataques a escolas que deixaram mortos e feridos, sendo um deles a uma creche em Blumenau, que vitimou quatro crianças.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o Serviço de Inteligência da Corporação segue monitorando e buscando dados para identificar os autores das mensagens que circulam em aplicativos de troca de mensagens.

A respeito do reforça da segurança nas escolas, a PMERJ afirmou que a Patrulha Escolar e outros tipos de policiamento seguem intensificando o patrulhamento em áreas de denúncia e os Centros de Operações do Serviço 190 da Corporação seguem alertados quanto às situações de emergência.