Quatro crianças são mortas em ataque a creche em Blumenau

As vítimas tinham entre 4 e 7 anos, segundo as polícias Civil e Militar - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma creche em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foi alvo de um ataque violento com uma machadinha na manhã desta quarta-feira (5). Quatro crianças foram mortas e três ficaram feridas.

O agressor, de 25 anos, teria parado uma moto em frente à creche e invadido a instituição Cantinho Bom Pastor com uma machadinha. Após o ataque, ele se entregou à polícia.

As vítimas tinham entre 4 e 7 anos, segundo as Polícias Civil e Militar.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das outras três crianças feridas.