Família de mototaxista preso sem evidências em São Gonçalo pede justiça

Victor estava em casa com companheira grávida no dia do crime, de acordo com relato da família - Foto: Reprodução

A família de um mototaxista preso desde setembro do ano passado afirma que o rapaz está preso injustamente. O jovem Victor Ryan Galvosa da Conceição Terra, de 20 anos, foi preso em Marambaia, São Gonçalo, dias após um assalto ocorrido em um supermercado em Vista Alegre. Segundo a família, porém, apenas uma foto de rede social teria sido usada como base para alegar que o jovem, que tem álibi, era um dos suspeitos encapuzados envolvidos no crime.

Victor está preso há meses e ainda não conheceu o filho, de 2 meses. De acordo com a família, ele foi alvo de um mandado de prisão mesmo sem haver evidências que o associassem ao crime, ocorrido no dia 7 de setembro em um supermercado da rede Costazul. Apesar de ter álibi e testemunhas, o jovem sequer participou de uma audiência até agora. Na última, que ocorreu no dia 20 de março no Fórum Regional de Alcântara, Victor não pode ir porque o carro da Seap que o levava quebrou. Não há prazo de uma nova audiência e, enquanto isso, familiares e amigos não sabem o que fazer.

Fala galera! Pra quem não conhece esse da foto é o Victor. O Victor foi preso a 5 meses quando estava trabalhando e em uma abordagem descobriu que tinha um mandado de prisão no seu nome referente a um assalto que aconteceu no mercado Costa Azul aqui em São Gonçalo, e que ele foi+ pic.twitter.com/AL4EPQRHd0 — Caslu (@casluzito) April 10, 2023

De acordo com o relato da família, policiais militares estiveram no ponto onde Victor trabalhava alguns dias antes de ele ser preso. Na ocasião, verificaram os documentos dos profissionais que estavam de serviço ali e confirmaram que nenhum deles se encontrava em situação irregular. No dia 19 de setembro, os agentes retornaram ao local e fizeram o mesmo procedimento novamente. Dessa vez, havia um mandado de prisão contra ele.



O mototaxista foi até a 74ª DP (Alcântara) sem resistência. "Ele disse para os amigos: 'Eu vou porque sei que não fiz nada'", contra Lorrane Vitória, de 19 anos, companheira do jovem. No dia do assalto, conforme relata a família, ele estava em casa com Lorrane. "No mesmo dia do assalto, o Victor estava em casa, cuidando da esposa dele, que estava grávida. Ele só saiu a noite para ir na casa da avó bem rápido, só para buscar um bolo e levar para a esposa", afirma a mãe do rapaz, Mariana Galvosa, de 37 anos.

Lá, ele acabou preso e está, desde então, em uma unidade do sistema prisional em Bangu, na Zona Oeste da capital. A base para o mandado seria o depoimento de um segurança do supermercado, que disse ter reconhecido Victor por uma foto de Facebook. O problema é que, de acordo com as vítimas do assalto, todas as 20 pessoas que participaram do crime estavam mascaradas na ocasião. "Eu fui no Costazul e falei com a gerência. Eles me confirmaram que não tinha como ver ninguém, todos mascarados", explica Mariana.

Depois da prisão, inclusive, a versão da testemunha mudou, segundo a família. "Na primeira pauta que li, ele dizia que reconheceu por foto de Facebook. Na segunda, ele disse que conseguiu ver os olhos. Depois, ele teria dito que levantou um pouco a máscara", conta Mariana. Ela explica que dois pedidos de habeas corpus foram rejeitados. A audiência que escutaria Victor acabou contando apenas com depoimentos de testemunhas, já que o veículo da Seap não pode levar ele e outros réus ao Fórum, no Colubandê.



A situação para a família é de desespero, conforme contam. "A gente já não sabe mais o que fazer. Ele está preso esse tempo todo como inocente. Ele não pôde conhecer o filho dele até hoje", desabafa a companheira do jovem. "A Lorrane ficou entre a vida e a morte, teve a saúde debilitada, teve que fazer um parto de emergência e ele não pôde estar lá. Eu fui lá na visita e ele falou para mim: 'Mãe, me tira daqui, eu não fiz nada'. Eu estou com o coração na mão, sem saber o que fazer", complementa Mariana.

Procurado, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro disse que "depois da audiência do dia 20, houve a apresentação de algumas petições pelas partes, e os autos foram encaminhados para a juíza Juliana Bessa". Ainda não há uma nova audiência marcada.