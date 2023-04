Manifestação em frente ao Fórum de Niterói pede justiça por jovem preso injustamente por 55 dias

Uma manifestação realizada nesta terça-feira (11), das 12 às 16 horas, em frente ao Fórum de Niterói, marcou, mais uma vez, o pedido de justiça em prol do jovem Danilo Félix, de 26 anos, que teve uma Audiência de Instrução nesse órgão, no Centro da cidade, para receber a sentença da sua terceira acusação imposta pela polícia por suposto envolvimento em um roubo de rua, em 2020.

O caso do jovem, que chegou a ficar preso por 55 dias é mais um entre pessoas que vão para a trás das grades injustamente, mediante investigações sem consistência da polícia, decorrentes de reconhecimentos, por parte das vítimas, apenas por fotos, muitas vezes antigas. E que por isso, acabam inocentadas por determinação da justiça quando o erro é comprovado. Foi o caso de Danilo, que já havia sido considerado sem nenhuma culpa de outros dois casos de roubo de rua ocorridos também em Niterói, em 2020.

Manifestação - Com o objetivo de denunciar o racismo estrutural do sistema de segurança pública, que levou uma foto de rede social dele para o livro que a 76ª (Niterói) oferece à vítimas de crimes, para reconhecimento dos autores, a manifestação feita ontem contou com a presença de amigos e familiares de Danilo, com o apoio de organizações como a Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ, a Bem TV Educação e Comunicação, CEABIR, OCA do Viradouro, Casa da Utopia, entre outros.

Manifestação foi realizada em frente ao Fórum de Niterói para pedir justiça por Danilo Félix | Foto: Divulgação

Audiência no fórum - Na audiência realizada no fórum nesta terça, mais uma vez, as vítimas presentes não reconheceram Danilo como autor dos crimes de que ele era acusado. Formalmente, o juiz ainda não deu a sentença, uma vez que o Ministério Público solicitou que o relato da audiência fosse inserido no processo por escrito. Mas como já fora acusado injustamente e absolvido, em outros dois casos, ele teve o direito de responder ao terceiro caso em liberdade e seu advogado de defesa acredita que a absolvição também será decidida e anunciada em alguns dias.

"Tá sendo muito difícil pra mim e pra minha família passar por tudo de novo. Só quero viver minha vida em paz", disse Danillo, que hoje trabalha como auxiliar administrativo no Centro de Referência em Assistência Social do bairro de Santa Bárbara, em Niterói.

O processo ainda prossegue, pois acusava, além de Danilo, outros dois jovens, sendo que um deles, de fato, foi reconhecido.

Entenda o caso



Danilo Félix, um jovem negro de 26 anos, teve uma foto sua de 2017, extraída das redes sociais, que foi parar no livro de reconhecimento que fica disponível para vítimas de crimes na 76ª Delegacia de Polícia Civil. Não se sabe como essa foto foi parar lá, já que Danilo nunca teve passagem pela polícia, até agosto de 2020, quando foi abordado na rua por policiais, acusado e preso por assalto.

Danilo permaneceu 55 dias na prisão, até que em 28 de setembro foi libertado e absolvido durante uma audiência de instrução no Fórum de Niterói. Ao vê-lo pessoalmente, a vítima do crime confirmou sua inocência. Cabe acrescentar que na foto arquivada na 76ªDP, Danilo tinha o cabelo raspado e quando foi preso, usava dreadlocks. Sendo assim, sua aparência era então completamente diferente do assaltante descrito pela vítima.

Na época de sua absolvição, Danilo já tinha dois outros processos, igualmente motivados por reconhecimento facial, da mesma foto, na 76ªDP. Em um desses processos ele nem chegou a ser indiciado, já que foi chamado junto com a vítima para comparecerem na delegacia e lá mesmo a vítima viu que não era ele.