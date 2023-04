Homem é morto dentro de estabelecimento em Manilha; outros dois são baleados

Dois baleados foram levados ainda com vida até o hospital - Foto: Divulgação

Um homem foi morto e outras duas pessoas acabaram baleadas, na noite desta quarta-feira (5), durante uma ação criminosa no bairro Manilha, em Itaboraí.

Segundo informações da polícia, ocupantes de um Jeep Renegade, de cor chumbo, entraram em um ferro-velho e atiraram contra os trabalhadores que lá estavam.

Uma das vítimas, Fábio Lino, de 38 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Os outros dois, de 39 e 36 anos, foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, em Nancilândia. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde deles.

Nos últimos 26 dias, este é, pelo menos, o quarto assassinato no bairro. No último dia 11, um homem foi morto a tiros no interior de uma loja, na Rua Francisco Rafael de Barros. Dez dias depois, um sargento da Polícia Militar, lotado no 19ºBPM (Copacabana), foi assassinado na região.

Segundo informações da PM, policiais militares do 35° BPM (Itaboraí) foram acionados para uma ocorrência de homicídio e constataram a morte do policial Alex Sergio da Silva, de 49 anos

No dia 28, outro homem foi assassinado a tiros dentro de um sacolão em Manilha. De acordo com testemunhas, os suspeitos chegaram em um carro vermelho, pararam ao lado do estabelecimento onde o homem estava e dispararam contra ele diversas vezes.

A Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investiga todas as mortes e apura se há relação entre elas.

*Em atualização