Policial é assassinado em Aldeia da Prata, Itaboraí

Um sargento da Polícia Militar, lotado no 19ºBPM (Copacabana), foi assassinado na tarde desta terça-feira (21), no bairro Aldeia da Prata, em Itaboraí. Um outro homem, ainda não identificado, também foi localizado morto no local.

Segundo informações da PM, policiais militares do 35° BPM (Itaboraí) foram acionados para uma ocorrência de homicídio e constataram a morte do policial Alex Sergio da Silva, de 49 anos. A segunda vítima também foi encontrada sem vida.

Ainda de acordo com a PM, o local foi isolado e a área preservada para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNISG).

O Sargento Alex estava na corporação desde o ano 2000. Ele era casado e deixa uma filha. Até o momento, não há confirmação de horário e local de sepultamento do policial.