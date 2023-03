Homem é morto a tiros dentro de sacolão em Manilha

Um homem foi assassinado a tiros dentro de um sacolão em Manilha, Itaboraí, na manhã desta terça-feira (28/03).

De acordo com testemunhas, os suspeitos chegaram em um carro vermelho, pararam ao lado do estabelecimento onde o homem estava e dispararam contra ele diversas vezes. Em seguida, os acusados fugiram no veículo.

Policiais militares foram até o local, na Avenida Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, para isolar o imóvel, que foi periciado por policiais civis. A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) registrou a ocorrência e está investigando o caso. Ainda não há informações a respeito da identidade dos suspeitos.