Após atentado em SP, rumor de ataque em escola de São Gonçalo começa a circular nas redes

Uma mensagem, que circula nas redes sociais entre moradores do Pacheco, em São Gonçalo, afirma que um "massacre" no Colégio Estadual Augusto Cezário Diaz André estaria sendo agendado por alunos da unidade para o próximo dia 30 de março. Ainda não há informações que corroborem os boatos.

A mensagem, que tem sido encaminhada com frequência no WhatsApp, indica que haveria uma lista de alunos e turmas visados como alvos dos alunos que estariam planejando o ataque. Os boatos surgiram cerca de dois dias após um adolescente de 13 anos invadir um colégio em São Paulo e esfaquear servidores e alunos, matando uma professora de 71 anos.

A diretoria do C.E. Augusto Cezário Diaz André preferiu não comentar o caso e explicou que apenas Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) poderia prestar declarações a respeito da situação. Procurada, a Seeduc informou que, não procede a informação de ameaça de violência no Colégio Estadual Augusto Cezário Diaz André, em São Gonçalo. As aulas transcorrem normalmente.



Segundo a Polícia Militar, o 7º BPM (São Gonçalo) informou que não foi acionado para ocorrências no local. A região segue recebendo patrulhamento como de costume.