Adolescente é apreendido ao tentar esfaquear colega em colégio do Rio

Um adolescente de 15 anos tentou atacar uma colega com uma faca, na tarde desta terça-feira (28), na Escola Municipal Manoel Cícero, na Gávea, Zona Sul do Rio.

O corpo de Bombeiros foi acionado às 14h35 e socorreu o menor, que teve ferimentos leves na cabeça. Ele foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no mesmo bairro.

De acordo com as primeiras informações, o menino foi até a escola com a intensão de atacar um professor e uma aluna, mas acabou sendo contido por funcionários. Há um mês atrás, uma ocorrência policial registrou que o mesmo aluno atacou um professor com ofensas racistas em um outro colégio, em Ipanema.

Ainda segundo essas informações, o ataque de hoje começou após a colega, que já era um alvo do adolescente, afirmar que 'ele 'não seria ninguém na vida'. Diante da provocação, o menor tentou esfaqueá-la.

Agentes do Lagoa Presente estiveram na porta da escola para auxiliar a saída dos alunos e entregá-los para os responsáveis. Após ficarem cientes do ocorrido, os responsáveis ficaram muito assustados com a situação.

A corporação informou que testemunhas do ocorrido estão sendo ouvidas na 15ª DP (Gávea).