Operação policial no Complexo do Salgueiro apreende 13 fuzis

A megaoperação integrada entre as Polícias Civil do Rio de Janeiro e do Pará, com apoio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da PM, realizada nesta quinta-feira (23) no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, terminou com a apreensão de 13 fuzis. Treze homens acabaram mortos na ação.

Os armamentos foram apresentados durante entrevista coletiva dos responsáveis pela operação, durante a tarde, na Cidade da Polícia.

A operação foi montada para capturar integrantes do Comando Vermelho do estado do Pará que se abrigavam na localidade. O líder da facção do estado do norte do país, Leonardo Costa Araújo, conhecido como Leo 41, está entre os 13 mortos na operação.