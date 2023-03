Operação no Salgueiro deixa clima de tensão entre alunos de escolas na região

Registros compartilhados por moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, mostram o clima de tensão em escolas localizadas na comunidade e em proximidades. As crianças são vistas abaixadas ou reunidas aguardando o fim dos tiroteios, que terminaram com a morte de pelo menos 13 pessoas nesta quinta-feira (23/03).

Um dos vídeos registra crianças uniformizadas e profissionais de uma unidade de educação no município reunidos em um refeitório, aguardando o fim da operação. Confira:

Outra das imagens mostra um grupo de alunos deitado no chão da sala de aula para se proteger dos tiros. O registro, censurado com "emojis", está sendo compartilhado por moradores em redes sociais.

A operação da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) foi realizada com apoio da Polícia Civil do Pará e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), com o objetivo de localizar integrantes do Comando Vermelho do Pará que estavam escondidos na comunidade.