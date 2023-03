Sobe para pelo menos treze o número de mortos em operação policial no Salgueiro

Operação tinha como objetivo capturar integrantes do Comando Vermelho do Pará - Foto: Filipe Aguiar

Pelo menos treze pessoas baleadas durante a operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, morreram no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, durante a tarde desta quinta-feira (23/03). Outros três feridos seguem internados na unidade; o número total de mortos ainda não foi divulgado.

A identidade das vítimas fatais também não foi divulgada. Entre os feridos, estariam um homem e duas mulheres - uma de 63 e outra de 53 -, que, segundo relatos, seriam moradores sem qualquer envolvimento com o crime local.

Entre as pessoas que morreram, estaria Leonardo Costa Araújo, conhecido como Leo 41, apontado como um dos principais líderes do tráfico de drogas no Pará e foragido desde 2019. Ele teria vindo para o Rio em fevereiro e se escondido, inicialmente, na Penha, bairro da Zona Norte, antes de vir para São Gonçalo. Leo também é apontado como responsável pelo transporte de mais de 30 fuzis para o Rio.

A operação foi realizada pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), em parceria com a Polícia Civil do Pará e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).