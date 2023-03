Vítima de tiroteio no Carnaval de Magé morre um mês após o caso

Morreu, na manhã desta terça-feira (21/03), mais um dos feridos no tiroteio em um bloco de Carnaval no município de Magé, em fevereiro. Paulo Victor Barros da Silva, de 27 anos, estava internado desde o dia 20 de fevereiro no CTI do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada, em estado gravíssimo.

Paulo foi atingido por disparos no tórax, no ombro e na perna esquerda. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e, segundo os profissionais da unidade, não respondeu às manobras de ressuscitação, vindo à óbito por volta das 6h25.

Relembre o caso:



Uma mulher de 35 anos e uma criança de 9 também morreram após serem baleadas no incidente. Além delas e da vítima desta terça (21/03), outras 18 pessoas ficaram feridas no confronto, que se iniciou após um desentendimento entre o suspeito de envolvimento com a milícia Flávio Serafim da Silva Júnior e o policial civil Rodolfo Paulo de Brito Santos.

Flávio teria disparado contra o oficial após uma discussão motivada por ciúmes de uma mulher, segundo relato de testemunhas. Em seguida, o policial reagiu e a confusão se intensificou. Ambos saíram feridos.

O acusado foi preso no dia 19 de fevereiro e ficou detido sob custódia no Hospital Adão Pereira Nunes enquanto tratava dos ferimentos de disparos. Ontem (20/03), ele teve a prisão preventiva revogada pela Justiça e terá de cumprir medidas cautelares em casa enquanto o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.