Homem atingido durante tiroteio em Magé continua em estado gravíssimo

Vítima está entubada no HMAPN - Foto: Reprodução

O homem de 27 anos baleado durante um tiroteio que ocorreu em um bloco de carnaval em Magé, no último domingo (19), continua em estado gravíssimo. Ele encontra-se entubado, após ser atingido por tiros na cabeça, no ombro, na perna e no tórax.

Paulo Vitor Barros Silva está internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele passou por uma nova cirurgia para correção de uma fratura exposta na perna, na manhã desta quarta-feira de cinzas (22), após já ter sido operado no crânio.

O acusado de realizar os disparos, Flávio Serafim da Silva Júnior, de 40 anos, foi baleado na barriga, nas costas e na perna esquerda. Ele segue internado, sob custódia, em estado estável.

Além de Paulo Vitor, três pessoas atingidas no tiroteio seguem internadas. No total, 19 pessoas foram feridas. Duas vítimas faleceram, entre elas uma menina de apenas nove anos.