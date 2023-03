Golpe da Pizza: gonçalenses são vítimas de estelionato envolvendo promoção falsa

As promoções costumam oferecer pizzas 'gigantes', geralmente de 20 a 35 fatias, por valores entre R$ 75 e R$ 95, bem mais barato do que pizzas do tamanho costumam ser - Foto: Reprodução/Facebook

Parece que em São Gonçalo nem tudo termina em pizza; internautas e moradores da região relatam ter sido vítimas de estelionato com uma suposta promoção de pizzarias falsas na Internet. Segundo os relatos, os suspeitos se apresentam como um estabelecimento em grupos de Facebook da região, cobram o pagamento antecipadamente por Pix e simplesmente deixam de responder às vítimas depois.



As promoções costumam oferecer pizzas 'gigantes', geralmente de 20 a 35 fatias, por valores entre R$ 75 e R$ 95, bem mais barato do que pizzas do tamanho costumam ser. As publicações anunciando as promoções são feitas em grupos no Facebook de moradores da região. Residentes da Venda da Cruz, do Tamoio e de Vista Alegre contaram ter visto postagens do tipo em grupos dos bairros onde moram.

De acordo com os relatos, os golpistas dizem só funcionar por meio de delivery. Eles falam com as vítimas por WhatsApp e alegam que só recebem os pagamentos por Pix porque ainda não tem máquina de cartão. Depois que o pagamento é feito, o contato diz que avisará quando o pedido for enviado e então não respondem mais os clientes.

As promoções costumam oferecer pizzas 'gigantes', geralmente de 20 a 35 fatias, por valores entre R$ 75 e R$ 95, bem mais barato do que pizzas do tamanho costumam ser | Foto: Reprodução/Facebook

Os relatos de golpes do tipo entre gonçalenses se intensificaram na última semana. Apesar disso, segundo relatos de usuários da rede social, a prática também acontece com alguma frequência em outras regiões do estado, como na Zona Norte ou em municípios da Baixada Fluminense. Procurada a respeito dos casos, a Polícia Civil não tinha respondido até o momento da publicação da matéria.