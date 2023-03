Homem é acusado de aplicar golpe do falso presente é preso no Rio

Um homem acusado de aplicar o chamado "golpe do presente" foi preso na última sexta-feira (17/03) em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio. Ele teria levado quase 6 mil reais de uma dívida através da prática.

Segundo a Polícia, o método de estelionato tem sido registrado com cada vez mais frequência. Na prática, o criminoso oferece um presente ou encomenda a uma pessoa, geralmente no dia do seu aniversário, e cobra apenas o pagamento, através de cartão de débito ou crédito, de uma taxa de entrega. Na hora do pagamento, porém, ele altera o valor na máquina para uma quantia muito maior para que a vítima, sem perceber, acabe fazendo uma transação muito maior.

No caso do suspeito preso no Rio, ele teria abordado a vítima em casa e pedido o pagamento de uma taxa de R$ 7,99 pela entrega do suposto presente. Entretanto, o valor pago foi de R$ R$ 5.999,99. No momento, ele ainda teria dito para a vítima que o pagamento não foi aprovado, mas que ele poderia receber em dinheiro físico. No momento em que a vítima foi buscar o dinheiro, o acusado fugiu.

Ele foi encontrado com base em investigações e cruzamento de dados do setor de inteligência da 9ª DP (Catete), onde a vítima havia registrado ocorrência. O homem foi preso e levado à Delegacia. Apesar disso, a máquina que usava para aplicar o golpe, que consta em seu nome, não foi encontrada.