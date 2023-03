Golpe nas redes: Bar da Baiana foi a nova vítima em São Gonçalo

Bar da Baiana fica no Porto do Rosa - Foto: Filipe Aguiar

Bar da Baiana fica no Porto do Rosa - Foto: Filipe Aguiar

Novamente criminosos abusaram do poder da internet para aplicar golpes. Dessa vez as vítimas foram os seguidores do Bar da Baiana, além claro, dos proprietários do próprio bar, que tiveram a conta 'clonada' pelos criminosos e estão tendo que fazer explicações aos seus seguidores.

Além do nome, os criminosos copiaram a foto do perfil e as postagens do Instagram original do bar. Mas, quem olha com atenção percebe que as postagens do Instagram falso foram feitas todas no mesmo dia, 31 de janeiro. Apesar de possuir o nome do bar, o @ também é diferente.

Contudo, é um detalhe que poucos percebem ao receber uma mensagem do falso Instagram. "Eu recebi uma mensagem do instagram do bar da baiana. Não sabia que era falso e fiz o cadastro que eles mandaram para participar de uma promoção. Depois eles pedem para a gente enviar o código que chegou por mensagem no celular para eles. Dizem que é para validar a promoção. E é aí que a gente tem a conta invadida por eles. Comigo, eles fizeram pelo whatsapp e eu perdi o acesso ao meu aplicativo", contou numa rede social uma das vitimas da quadrilha.

Para tentar alertar seus clientes, Rafael Noberto, proprietário do Bar da Baiana junto com o irmão, contou que eles mudaram o nome do perfil do bar no Instagram. Eles também fizeram postagens alertando aos clientes e seguidores o que estava acontecendo.



"Trocamos o nome e alertamos a plataforma, mas nada foi feito ainda. Fizemos postagens avisando o que estava acontecendo. O perfil falso bloqueou a gente na rede social, mas pedimos que denunciem para que o perfil criminoso saia do ar", disse.

A conta original do bar da baiana é @bardabaianaoficial e possui mais de 31 mil seguidores. O perfil falso usa um nome antigo da conta e tem cerca de 3 mil seguidores. Quem receber mensagens do perfil falso deve denunciar ao Instagram e não enviar nenhum código de confirmação.

Postagem de alerta feita pelo bar | Foto: Divulgação

"Não trabalhamos com sorteios no Instagram e não pedimos dados de nenhum de nossos clientes", alerta Rafael.