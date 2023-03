Morre homem agredido em briga entre torcedores do Flamengo e do Vasco

Um dos homens feridos na briga entre torcedores do Flamengo e do Vasco no último dia 5 de março morreu na última segunda-feira (20/03), após passar 15 dias internado em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

Eder Eliazar era vascaíno e foi uma das 8 pessoas que ficaram feridas por conta da briga entre torcidas organizadas no dia da disputa entre os dois times cariocas pela décima rodada do Campeonato Carioca. Destes, outras duas pessoas ainda estão internadas em estado grave.

No dia da confusão, um outro torcedor do Vasco, Bruno Macedo dos Santos, foi morto a tiros enquanto ia para o jogo, mas, segundo a Polícia, a morte dele não teve a ver com a rixa entre torcidas. De acordo com apuração inicial dos agentes, ele teria sido assassinado por pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na capital.



As torcidas organizadas Força Jovem do Vasco, Raça Rubro-Negra, Jovem Fla e Young Flu foram proibidas de frequentar partidas de futebol por cinco anos após os eventos do último dia 5. Os chefes das organizações também tiveram prisão preventiva decretada, mas, até a última atualização da Polícia, permaneciam foragidos.