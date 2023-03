Maracanã tem policiamento reforçado por conta de partida entre Flamengo e Vasco

Força Jovem do Vasco, Jovem Fla e Raça Rubro-Negra estão proibidas de acessar arredores do estádio por conta de confrontos no último dia 5 de março - Foto: Divulgação/Governo Federal

A Polícia Militar informou que irá fortalecer o esquema de segurança no Maracanã, na Zona Norte do Rio, por conta da disputa entre Flamengo e Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca, que acontece no estádio no início da noite deste domingo (19/03).

De acordo com a corporação, 750 agentes participarão do policiamento na região, em arredores do estádio e em pontos de concentração de torcedores. Além dos agentes do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe), policiais de outros batalhões também farão parte do esquema para garantir a segurança na região durante e após o clássico.

Junto ao Bepe, trabalhão os batalhões da Tijuca (6°) e de São Cristóvão (4°), assim como os batalhões de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom), de Ações com Cães (BAC) e de Polícia de Choque (BPChq). Fecham a escala do esquema policiais do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar (GAM) e do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer).



Participantes das torcidas organizadas Força Jovem do Vasco, Jovem Fla e Raça Rubro-Negra estão proibidos de acessarem regiões próximas ao estádio, por conta dos conflitos entre os grupos no último dia 5 de março, em São Cristóvão, que deixou pelo menos oito pessoas feridas.

Flamengo e Vasco disputam uma vaga na final do Cariocão 2023. O vencedor enfrentará, nos dias 2 e 9 de abril, o Fluminense, que se classificou após goleada contra o Volta Redonda no último sábado (18/03). Na partida de ida, a equipe Rubro0-negra saiu vitoriosa e venceu os rivais cruz-maltinos por 3 a 2.