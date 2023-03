Justiça decreta prisão de chefes de torcidas organizadas de Fla, Flu e Vasco

Nesta segunda-feira (13), a Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão temporária, por 30 dias, de quatro presidentes de torcidas organizadas de três grandes clubes da capital: Flamengo, Fluminense e Vasco. O pedido foi feito pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). Os alvos são: Bruno da Silva Paulino, da Torcida Jovem do Flamengo; Anderson Clemente da Silva; presidente da Raça Rubro-Negra; Anderson Azevedo Dias, presidente da Young Flu; e Fabiano de Sousa Marques, da Força Jovem Vasco.

Eles respondem pelos crimes de organização criminosa, lesão corporal grave e tentativa de homicídio.



A juíza Ana Beatriz Mendes Estrella, do Plantão Judiciário, citou, na decisão, os recentes episódios de violência antes de clássicos, como o Flamengo x Vasco do dia 5, e diz que prisão é "imprescindível para as investigações criminais e para a garantia da ordem pública".

"Os indícios da autoria participação dos representados, presidentes de torcidas organizadas, é evidente, devendo ser destacado que estes já foram autuados no passado, no Juizado do Torcedor, como membros de torcida organizada, não sendo suficientes, por hora, a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão, diante da sua posição de comando dentro das instituições que presidem, pois detentores do poder decisório sobre as ações de seus comandados, a maioria deles responsáveis diretos pela prática dos atos investigados", diz um trecho da decisão.