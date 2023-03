Em jogo eletrizante, Flamengo vence o Vasco e leva vantagem para jogo decisivo

Em um jogo emocionante no Maracanã, nesta segunda-feira (13), o Flamengo venceu o Vasco, por 3 a 2, na primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, e reverteu a vantagem para a segunda partida do confronto. No próximo jogo, o Rubro-Negro pode empatar que estará na final.

O jogo começou acelerado e logo aos 10 minutos, Gabriel Pec aproveitou falha do zagueiro Rodrigo Caio e, de primeira, chutou forte a bola rebatida para marcar o primeiro gol do jogo.

Depois do susto, o Flamengo se acertou na partida e empatou 15 minutos depois. Aos 26, Arrascaeta aproveitou um rebote e acertou um chute de rara felicidade da entrada da área.

Com o resultado empatado parcialmente, os times também apresentavam um jogo de igual para igual até que o zagueiro vascaíno Capasso retribuiu o 'presente' dado por Rodrigo Caio no primeiro gol vascaíno. Na saída de bola, o defensor argentino tocou errado, no pé de Pedro, que emendou uma 'pancada' para virar o resultado.

No segundo tempo, o Vasco, novamente, precisou de poucos minutos para balançar as redes. Em contra-ataque mortal, Pedro Raul foi lançado na esquerda e cruzou para Alex Teixeira igualar o placar.

Após o gol, o Vasco cresceu na partida, mas foi o Flamengo quem marcou. Aos 24 minutos, Arrascaeta cobrou falta na área e o zagueiro Fabrício Bruno escorou para o gol, dando números finais ao placar.

No fim da partida, o jovem atacante do Flamengo Matheus Gonçalves ainda foi expulso. Logo depois, em confusão do lado de fora do campo, Marinho, também do Flamengo, foi expulso.

Com o resultado, o Flamengo leva consigo a vantagem do empate para a segunda partida. Já o Vasco, como fez melhor campanha na primeira fase, baste uma vitória simples para avançar para final. O segundo jogo acontece no próximo domingo, novamente no Maracanã.