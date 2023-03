Fluminense goleia Volta Redonda e se classifica para quarta final consecutiva do Carioca

Depois da derrota por 2 a 1 para o Volta Redonda na partida de ida, o Fluminense deu a volta por cima no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca e goleou o adversário por 7 a 0. Com isso, o tricolor carioca se classifica para disputar, pelo quarto ano consecutivo, a final do Estadual.

Já aos 4 minutos de jogo, o lateral Samuel Xavier aproveitou um passe de Keno para abrir o placar no Maracanã. Alexsander e Martinelli também conseguiram marcar seus gols ainda no primeiro tempo. A estrela do jogo, porém, foi o atacante Germán Cano, autor de quatro gols na partida.

Com os gols, o argentino não só chega ainda mais perto de sacramentar sua posição como artilheiro do campeonato, como também já se torna o quinto maior artilheiro estrangeiro da história do time, com 58 gols desde que chegou ao clube, no ano passado.

Campeão de 2022, o Flu ainda não sabe quem vai enfrentar na decisão pelo bicampeonato que acontece entre os dias 2 e 9 de abril. O adversário sairá da disputa entre Flamengo e Vasco, clássico que acontece nesse domingo (19/03), também no Maracanã, às 18h. O Rubro-negro venceu a partida de ida da semifinal por 3 a 2, e, por isso, se classifica caso o placar termine empatado ou favorável a ele.