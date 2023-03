Acusado de sequestrar e manter em cárcere privado menina de 12 anos é solto

Em audiência de custódia, a Justiça do Maranhão decidiu deixá-lo em liberdade provisória, com monitoramento por tornozeleira eletrônica - Foto: Divulgação

Foi solto, na última quinta-feira (16/03), o açougueiro Eduardo da Silva Noronha, preso em flagrante por acusações de sequestrar uma menina de 12 anos no Rio e mantê-la em cárcere privado no Maranhão. Em audiência de custódia, a Justiça do Maranhão decidiu deixá-lo em liberdade provisória, com monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Eduardo, que tem 25 anos, também é investigado por estupro de vulnerável. Segundo depoimentos colhidos, ele já se comunicava há cerca de dois anos com a menina através das redes sociais. Ele organizou a viagem dela até São Luís, onde ele mora, através de um carro de corridas por aplicativo. Ela desapareceu no dia 6 e só foi encontrada na terça-feira (14/03).

A adolescente foi trazida de volta ao Rio na tarde da última quinta-feira (16/03). O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).