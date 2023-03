Polícia quer identificar motorista de aplicativo que levou menina de 12 anos do Rio até o Maranhão

As polícias Civil do Rio de Janeiro e do Maranhão trabalham em conjunto para levantar informações acerca do motorista responsável por levar adolescente de 12 anos para a cidade maranhense de São Luís. A viagem foi solicitada pelo açougueiro Eduardo da Silva Noronha, 25 anos. Eduardo foi preso em flagrante nessa terça-feira (14) por manter a menina em cárcere privado. As informações apontam que ele pagou R$ 4 mil pela viagem. Agora, os agentes querem também refazer o percurso afim de localizar os hotéis em que o grupo pode ter se hospedado.

Entre o Rio de Janeiro e São Luís são mais de 3 mil quilômetros e equivale em mais de um dia de viagem. De carro, o percurso é feito em 43 horas. Eduardo, o sequestrador, foi para o Rio de avião. No dia 6 de março, ele foi até a porta do colégio da menina, em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio. A adolescente não chegou a ir para a escola, apenas entrou no carro e seguiu com ele até o destino, em Maranhão.

Segundo o delegado Marcone Matos, da Polícia Civil do Maranhão, ele não poderia ir de outro meio de transporte.

"Ele não poderia vir de avião e nem de ônibus com a menina, pois pediriam documentos dela, por isso, veio de carro. Será apurado quem é esse motorista, como foi contratado. E esse percurso vai ser refeito", disse o delegado.

Outras informações disponibilizadas pela polícia apontaram que Eduardo mantinha a menina em cárcere privado há oito dias em uma quitinete. Através do fornecimento da rede de internet, ela conseguiu pedir ajuda. A menina foi resgatada por volta das 17h30, da última terça-feira, no bairro da Divinéia, em São Luís. Eles contaram com a ajuda de vizinhos para encontrá-la.