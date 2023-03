Polícia já sabe quem é o motorista que levou menina do Rio para o Maranhão

A Polícia Civil já sabe quem é o motorista de aplicativo contratado pelo açougueiro Eduardo da Silva Noronha, de 25 anos, para levar a menina do Rio de Janeiro até para o Maranhão.

Após a criança ser ouvida pelos agentes nesta quinta-feira (16), na sede da delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), a delegada Elen Souto confirmou que a corrida foi combinada de modo particular. O valor, que já havia sido divulgado, foi de R$ 4 mil.

Segundo a delegada, o cruzamento de informações vai servir de base para um novo inquérito que trata do seu desaparecimento na Capital Fluminense. Há uma outra investigação sobre sequestro, cárcere privado e estupro de vulnerável que acontece no Maranhão.

A menina chegou no Rio de Janeiro também na quinta (16), no Aeroporto do Galeão. Acompanhada da irmã e mais um agente, ela seguiu para o Instituto Médico-Legal (IML) para passar por um novo exame de corpo de delito.

Já o sequestrador, foi preso na terça-feira (14), quando voltava do trabalho para a quitinete onde a menina de 12 anos estava. Ele confessou à polícia que a beijou, mas negou ter tido relação sexual com ela.