Suposto matador de aluguel acusado de matar liderança da milícia é preso no Rio

Um homem acusado de planejar e executar a morte de Marquinho Catiri, apontado como liderança da mílicia na Zona Oeste do Rio, foi preso na tarde do último domingo (12/03). José Ricardo Gomes Simões, o Simões, estava sendo procurado pela Polícia há meses e foi encontrado na praia da Barra da Tijuca.

O crime aconteceu em novembro do ano passado. Marcos Antônio Figueiredo Martins, o "Catiri", foi encontrado com diversos ferimentos de disparo na comunidade da Guarda, em Del Castilho, e chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas acabou não resistindo. Ele era apontado como um dos chefes de um grupo paramilitar que age nas comunidades do Catiri, da Guarda, de Fernão Cardim e da Águia de Ouro.

Simões tinha uma pistola e um revólver em seu carro, assim como a carteira funcional de um agente da Polícia Militar. O material foi apreendido pelo agentes da Delegacia de Homicídios (DH), que cumpriram um mandado de prisão por homicídio qualificado, além de autuarem o acusado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.



Em dezembro do ano passado, George Garcia de Souza Alcovias, acusado de planejar o esquema de vigilância para o assassinato, já havia sido preso. Os mandantes do crime ainda estão sendo investigados pela Polícia Civil