Mulher sobrevive após ser esfaqueada 14 vezes, no Rio

Uma mulher sobreviveu após ser esfaqueada, pelo menos, 14 vezes em várias partes do corpo na cidade de Carmo, na Região Serrana do Rio, no último domingo (12). O companheiro da vítima foi preso no mesmo dia em ação da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mulher foi esfaqueada durante uma discussão banal e as agressões só foram interrompidas porque a faca quebrou, segundo relato do preso à polícia.

Ainda segundo a polícia, o médico que atendeu a mullher disse que ela conseguiu sobreviver porque nenhum ponto vital foi atingido pelas facadas. As duas facadas mais profundas foram no braço.

A vítima teve alta no mesmo dia. O agressor foi preso e vai responder por feminicídio tentado. Ele já foi encaminhado para presídio no Rio e aguarda audiência de custódia, que deve ocorrer nesta terça-feira (14).