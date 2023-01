Disque Denúncia pede informações sobre suspeito de envolvimento na morte do miliciano Marquinho Catiri, em Del Castilho

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os demais autores e mandante dos homicídios - Foto: Divulgação

O Disque Denúncia, divulga nesta quinta-feira (19), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que possam levar à localização e prisão, do criminoso foragido José Ricardo Gomes Simões, vulgo “Simões”, de 35 anos.

Ele seria um dos suspeitos de matar, no dia 19 de novembro do ano passado, o miliciano Marco Antônio Figueiredo Martins, o “Marquinho Catiri” ou “Marquinho do Ouro”, de 44 anos, em uma troca de tiros na comunidade da Guarda, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio.

Ele e outro homem que foi preso em dezembro, George Garcia de Souza Alcovias, também são suspeitos de matar Alexsandro José da Silva, o Sandrinho.



De acordo com as investigações da especializada, no dia do crime, pelo menos seis homens de um grupo rival, alugaram uma casa próxima à casa de Marquinhos Catiri e fizeram uma emboscada.

A vítima chegou a ser levada com vida ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No interior do imóvel a perícia arrecadou 58 estojos de fuzil, deflagrados, sendo 21 estojos de calibre 762 x 51 e 37 estojos de calibre 762 x 39 em, pelo menos, dois pontos distintos do referido imóvel, ambos com ampla visualização para o local em que as vítimas foram atingidas.

Durante o ataque os autores, além de fuzis, também utilizaram granadas, sendo uma delas arrecadada e detonada pelo Esquadrão antibombas da Polícia Civil.

Marquinho Catiri, era líder de um grupo paramilitar que age nas Zonas Norte e Oeste do Rio. A favela do Catiri, em Bangu, é reduto principal do grupo paramilitar. Eles também atuam também em Padre Miguel, Del Castilho e no Engenho de Dentro, e nas comunidades Águia de Ouro, do Guarda, Fernão Cardim, Belém-Belém e algumas favelas vizinhas.

Os milicianos que eram chefiados por “Catiri” exploram permissionários de linhas de transporte alternativo, a segurança clandestina, imposta a moradores, comerciantes e empresas.

Contra José Ricardo, consta um Mandado de Prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital, pelos crimes de homicídio simples e homicídio qualificado.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os demais autores e mandante dos homicídios de Marquinho Catiri e Alexsandro José da Silva, o Sandrinho, bem como a sua motivação. Agentes da especializada, seguem em diligências a fim de prender “Simões”, que já é considerado um foragido da Justiça.

Denuncie a localização do miliciano “Simões”, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ