Bebê morta em Guaratiba sofreu politraumatismo torácico e abdominal

O resultado do exame de necropsia apontou que, Quênia Gabriela Oliveira Matos de Lima, de 2 anos, morreu em razão de politraumatismo torácico e abdominal causado por "ação contundente e por meio cruel". Ao todo, a bebê apresentou 59 lesões entre marcas recentes e antigas. A menina morreu nesta quinta-feira (9) na casa em que vivia com o pai e a madrasta em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande também sinalizou que a vítima apresentou a Síndrome da Criança Espancada, que corresponde a uma definição médica quando os ferimentos da criança são provocados por um espancamento.

De acordo com uma médica da Clínica da Família Hans Jurgen Fernando Dohmann, em Guaratiba, Quênia chegou sem vida na unidade. Levando em conta o estado físico da criança, a profissional chamou a polícia.

Segundo a delegada Márcia Helena Julião, titular da 43ª DP (Guaratiba), a criança apresentava 59 lesões pelo corpo, entre já cicatrizadas e recentes: 17 no abdômen, 16 no dorso, 12 no rosto, 7 nas pernas e 6 nos braços.

O pai, Marcos Vinicius Lino, e Patrícia André Ribeiro, madrasta, responderão, inicialmente, pelo crime de homicídio. Eles foram presos em flagrante nesta quinta-feira (9), após polícia receber a denúncia.