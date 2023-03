Criança de 2 anos é torturada e morta na Zona Oeste do Rio

Uma criança de 2 anos foi morta nesta quinta-feira (9) em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, após ser torturada. O pai da criança e a madrasta, suspeitos de terem cometido o crime, foram presos em flagrante.

Quenia Gabriela Oliveira Matos de Lima foi levada a uma clínica pelo pai, mas deu entrada já sem vida.



A situação foi notificada à polícia depois de uma equipe da Clínica da Família Hans Jurgen Fernando Dohmann, em Guaratiba, para onde a menina foi levada, observar o estado da criança. Ela apresentava sinais graves de violência. Quando chegou à clínica, Quenia já estava sem vida há, pelo menos, uma hora.

Segundo a polícia, a menina apresentava inúmeras lesões, sendo elas: 12 na face, 17 no abdômen, 16 no dorso, 6 nos braços, 7 nas pernas, uma na orelha, além de uma queimadura na região umbilical e uma fissura no ânus, o que poderia indicar violência sexual.

O pai e a madrasta foram presos no hospital e responderão por homicídio.