Grupo acusado de operar esquema de fraude em empréstimos é preso no Alcântara

Nove pessoas foram presas na última quinta-feira (9), no Alcântara, acusados de participarem de um esquema de fraudes com falsos consignados em São Gonçalo. Segundo a Polícia Civil, o "call center" costumava aplicar golpes em aposentados e pensionistas no município.

Policiais da 74ª DP (Alcântara) informaram ter recebido denúncias de que um escritório no terceiro andar de um edifício comercial no bairro funcionava como centro de operações da quadrilha. Ao chegarem no local, encontraram os "atendentes" da organização em contato com as vítimas.

Grupo já chegou a faturar mais de 100 mil reais em um mês | Foto: Divulgação

No escritório, foram encontrados documentos de transferências bancárias, boletos falsos, uma folha de 'pontos' para os funcionários e até mesmo um roteiro com sugestões de argumentos que os acusados poderiam usar para convencer as vítimas a firmarem os contatos fraudulentos.

De acordo com as investigações, a quadrilha oferecia os empréstimos a idosos e, nos meses seguintes, fazia cobranças indevidas e não combinadas para eles. De acordo com as evidências deixadas no espaço, a organização já chegou a faturar mais de R$ 100 mil em um mês com o esquema de golpes.

Sete mulheres e dois homens foram preso em flagrante e levados para a a 74ª DP.