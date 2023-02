Polícia Civil prende 23 integrantes de “call center” criminoso em Niterói

Agentes da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (16/02), 23 integrantes de um grupo criminoso especializado no golpe do empréstimo consignado. As prisões ocorreram em desdobramento de outros dois inquéritos, que terminaram, ao todo, com 99 detidos.

Após levantamento do Setor de Inteligência da 31ª DP, o “call center” onde o grupo atuava foi localizado no Centro de Niterói, Região Metropolitana do Rio. No momento da abordagem, 26 investigados estavam trabalhando, distribuídos em dois andares de um prédio comercial. Destes, 23 “analistas financeiros” foram identificados realizando operações fraudulentas. Os outros três estavam em treinamento, evidenciando que o grupo estava em fase de recrutamento e expansão.

Foram apreendidos computadores e contratos, e o espaço foi interditado. Todos foram levados à sede da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter).