Acusado de matar esposa, filha de 12 anos e filho de 11 meses é preso no Rio

Um homem suspeito de matar a esposa e os dois filhos, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, foi preso na manhã dessa sexta-feira (17), após voltar ao local do crime. Ele vai responder por homicídio, feminicídio e por violência doméstica contra criança e adolescente.

Alexander da Silva, de 49 anos, é acusado de matar a mulher Andréa Cabral Pinheiro, de 37 anos, a filha Maria Eduarda Fernandes Affonso da Silva, de 12 anos, e o filho Matheus Alexander Cabral Pinheiro da Silva, de 11 meses. O bebê teria sido asfixiado e deixado sem vida no berço. Andréa e Maria Eduarda foram encontradas com marcas de tiros.

O acusado retornou ao apartamento em que assassinou a família nesta manhã (17) e teria sido agredido e amarrado por vizinhos, que acionaram a polícia. Policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram até o local e o levaram sob custódia para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, para uma avaliação médica. Em seguida, o suspeito será levado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde o caso é investigado.

Segundo o delegado Wilson Palermo, não há dúvidas sobre a autoria do crime, e o suspeito não teria demonstrado nenhum tipo de arrependimento. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime.

A perícia teria apontado, inclusive, que o acusado teria utilizado a melatonina, substância utilizada para a indução do sono, para dopar a esposa e os filhos antes de assassiná-los.

De acordo com a polícia, Alexander teria anotações criminais, que estão sendo checadas.