"Era muito barro, tijolo e telha em cima de mim", revela idosa de 84 anos que sobreviveu a desabamento no Morro do Zumbi, em São Gonçalo

"Minha cabeça ficou num vão e eu comecei a ver que estava juntando água. 'E agora meu Deus?', eu comecei a chamar por Deus". Esse é o depoimento da idosa de 84 anos que sobreviveu ao desabamento de sua casa, no Morro do Zumbi, em São Gonçalo, durante o temporal que caiu na cidade na última segunda-feira (13).

Mircideia do Amparo e seu filho João Luiz do Amparo, de 57 anos, foram resgatados dos escombros por vizinhos, que logo acionaram o Corpo de Bombeiros. Os dois foram levados ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) pela SAMU.

"Estava sentada no sofá e de repente ouvi um estalo. Logo senti algo em cima de mim e caí no chão. Mesmo embaixo daqueles tijolos eu via tudo e estava ciente de tudo. Depois de gritar muito, comecei a ouvir vozes e me animei. Mesmo cansada eu continuei a gritar. O pessoal chegou e começou a tirar as coisas de cima de mim. [...] Estou aqui pela misericórdia de Deus, e agora vou começar uma nova vida", conta Mircideia.

Com a tragédia, a gonçalense fraturou a tíbia e o ombro. Ela está em estado estável, sendo medicada, e passará por cirurgia na próxima semana. Seu filho não teve ferimento graves, e por isso foi medicado e liberado no dia seguinte.

O outro filho da idosa, Julio Cesar, disse que o irmão entrou em estado de choque com o ocorrido. Segundo ele, foi necessário levar o sobrevivente a força para o hospital, pois ele estava sem reação.

"Na hora, passa um filme na nossa cabeça. Quando eu vi ela deitada ali, confesso que achei que ela iria falecer. Foi muito difícil, uma coisa horrível. Mas graças a Deus deu tudo certo", afirma.

A chuva em São Gonçalo vitimou quatro pessoas, incluindo um casal com uma filha de apenas quatro anos. A família Santiago foi sepultada nesta quinta-feira (16) no Cemitério Municipal de São Gonçalo, após 53 horas de buscas sob os escombros da casa em que moravam no Engenho Pequeno.

Outra vítima fatal foi Roseli de Castro, de 51 anos, também moradora do Engenho Pequeno. Seu corpo foi sepultado no início da tarde da quarta-feira (15), no cemitério São Miguel.