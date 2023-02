Péricles é assaltado e tem pertences e veículo roubados, em São Paulo

O cantor Péricles foi assaltado na noite dessa quinta-feira (16), em Santo André, região metropolitana de São Paulo. Ele estava com a esposa, Lidiana Faria, e a filha, Maria Helena, de 3 anos.

Os três estão bem e em segurança.

“Agradecemos a preocupação e as manifestações de carinho enviadas ao cantor e sua família”, escreveu em nota a assessoria de Péricles.

O carro da família, uma Land Rover 2022, e oito pertences foram levados.

Entre os itens levados, estão: carteira de identidade e certidão de nascimento de Lidiane, certidão de nascimento de Maria Helena, cartão de crédito, carteira de associado de plano de saúde, mochila com material escola da filha do casal, peças de roupa e molho chaves.

Vídeos de câmeras de segurança do local mostram o momento do assalto. Péricles anda com a família em direção ao carro quando é abordado por um homem armado.