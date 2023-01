PF busca financiadores de atos golpistas no DF e em 5 estados, incluindo Rio

A Polícia Federal iniciou nesta sexta-feira (20) a primeira fase da Operação Lesa Pátria, que tem como alvo financiadores e participantes dos atos terroristas ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília.

A ação foi ordenada pelo Supremo Tribunal Federal, que expediu oito mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão. As ordens serão cumpridas no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, e Mato Grosso do Sul.

Os alvos são investigados pelos seguintes crimes:

abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado;

associação criminosa;

incitação ao crime;

destruição;

deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

No Rio de Janeiro é cumprido um mandado de busca e apreensão.

Entre os presos na operação está Ramiro Alves Da Rocha Cruz Junior, conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros.

Nas redes sociais, ele aparecia incitando os atos e pedindo dinheiro para a realização. Após o desmonte do acampamento golpista no Quartel-General do Exército, em Brasília, Ramiro chegou a ir visitar colegas detidos no ginásio da PF. No entanto, não havia sido preso.

As investigações continuam e a Polícia Federal pede para que, caso alguém tenha informações sobre pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os ataques do último dia 8, encaminhe a identificação para o e-mail denuncia8janeiro@pf.gov.br.