Mulher acusada de financiar atos terroristas em Brasília é presa em Campos

Uma mulher de 48 anos, acusada de financiar os atos antidemocráticos e terroristas ocorridos em Brasília no último dia 8 de janeiro, foi presa na noite desta segunda-feira (16/01), em Campos dos Goytacazes, no interior do estado do Rio.

A acusada, de acordo com relatos, é uma empresária de Itaperuna. Ela se entregou a uma Delegacia da Polícia Federal na região algumas horas após a prisão de um bombeiro e um ativista acusados de envolvimento com a organização dos atos.

Além deles, uma outra pessoa também é procurada pela PF no município. Relatos apontam que o acusado foragido seria um dos criadores do grupo Direita Campos e foi candidato a vereador nas últimas eleições municipais.

As investigações fazem parte da Operação Ulysses, que busca identificar os indivíduos responsáveis pelos bloqueios em rodovias em Campos, a organização das mobilizações nos quartéis do município e o financiamento dos protestos golpistas em Brasília.

Durantes as ações da Operação realizadas ontem (17/01), foram apreendidos telefones celulares, computadores e documentos. "Durante a investigação, foi possível colher elementos de prova capazes de vincular os investigados na organização e liderança dos eventos. Além disso, com o cumprimento hoje dos mandados judiciais, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, será possível identificar eventuais outros partícipes/coautores na empreitada criminosa”, informou a Polícia, em nota.

No final do mês passado, um homem acusado de participar da organização de outra manifestação golpista em Brasília foi preso pela PF em São Gonçalo. Átila Melo é apontado como um dos manifestantes que tentaram invadir a sede da PF e foi preso enquanto visitava amigos no bairro do Patronato, em São Gonçalo.