PF prende bolsonarista em São Gonçalo suspeito de atuar em ataques em Brasília

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi preso em São Gonçalo, na tarde desta quarta-feira (28), um bolsonarista identificado como Átila Reginaldo Franco de Melo, 41 anos. A prisão acontece após atos de vandalismo ocorridos em Brasília na noite do dia 12 de dezembro. Na ocasião, houve uma tentativa de invasão à sede da PF com incineração de ônibus e carros. Além de Átila, outra bolsonarista identificada como Klio Hirano foi presa em Brasília.

Nas redes sociais, a esposa de Átila, mostrou surpresa e indignação pela prisão do companheiro. Segundo ela, seu marido é patriota e luta pelo Brasil, mas foi tratado como bandido.

“ A gente é conservador e patriota. Qual a causa desse mandado de prisão? Cadê você, Bolsonaro? Cadê sua caneta ? Meu marido foi preso igual bandido. Me ajuda”, disse aos prantos a mulher identificada como Cari Mello.

Nas redes sociais do casal há várias postagens sobre atos antidemocráticos. Átila fez campanha para Bolsonaro e chegou a passar pelo acampamento do QG do Exército em Brasília, junto com a esposa.

Mais prisões

Na manhã desta quinta-feira (29) serão cumpridos novos mandados de prisão. Serão 32 no total. Além do Distrito Federal, a operação ocorre no Pará, Tocantins, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Rondônia e Mato Grosso.

Investigação

A investigação identificou os vândalos que estavam acampados em frente ao QG do Exército ou passaram pela concentração de bolsonaristas. No total, os grupos de pessoas vestidos com camisetas do Brasil incendiaram 25 carros e cinco ônibus.