Suspeito é baleado durante tiroteio no Salgueiro, em São Gonçalo

Uma troca de tiros entre policiais da Polícia Militar e suspeitos nas proximidades do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, terminou com um suspeito ferido na manhã desta sexta-feira (23/09).

Segundo a PM, o conflito começou quando uma equipe em patrulhamento do 7ºBPM (São Gonçalo) resolveu abordar um homem em atitude suspeita na rua General Joubert, no bairro Porto do Rosa. O suspeito reagiu com tiros e uma perseguição se iniciou. Durante o cerco, outro grupo de suspeitos avistou os agentes e iniciou mais um confronto.

Após o fim do conflito, um dos suspeitos foi encontrado baleado e socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Com ele, foi apreendida uma motocicleta roubada, uma pistola de calibre 9mm e quantidade não especificada de drogas. O estado de saúde do homem não foi informado.