Jovem é encontrada morta com marcas de tiros no Gradim, em São Gonçalo

Uma mulher, com idade estimada entre 25 e 30 anos, foi encontrada morta com marcas de tiro no Gradim, bairro de São Gonçalo, na noite da última quinta-feira (22/09).

Agentes do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionados ao local e encontraram o cadáver na rua Manoel Duarte, que, segundo testemunhas, possui oito ferimentos de tiro. Mais tarde, o Corpo de Bombeiros também foi acionado ao local para retirar o corpo e levá-lo até o Instituto Médico Legal (IML) para perícia.

De acordo com a Polícia, não há câmeras de segurança que possam ter registrado o ocorrido e nenhum suspeito foi apontado até o momento.

Segundo informações ainda não confirmadas pela polícia, o crime pode ter sido cometido por traficantes.

O caso está sendo investigado por oficiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

